Иван Димитров: Изпълнихме всичко само в първия гейм

Старши треньорът на Славия Иван Димитров не скри разочарованието си след загубата с 1:3 гейма от ЦПВК в поредната среща от 11-ия кръг на НВЛ за жени. „Белите“ спечелиха първия гейм на 19, но в следващите три видимо отстъпиха инициативата пред опонента си и в крайна сметка инкасираха седмото си поражение от началото на сезона.

„Успяхме да изпълним всичко в първия гейм. Стояхме добре на блок и сервис, на висока топка, отиграхме всичко. След първия гейм започнахме да правим много грешки. ЦПВК започнаха да изпълняват много хубав сервис и от там всичко се обърна“, коментира пред БНТ наставникът на Славия.

„За мен става въпрос за лични грешки. Първо при посрещането. След това и от атака. Само първия гейм нещо работеше, след втория гейм не. След 4 дни играем с Драгоман, това ни е важен мач, да се опитаме да го спечелим и да се борим за 5-6 място“, добави Димитров.

