ИЗВЕСТИЯ

След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?

от Елена Николова
Всичко от автора
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Първото ексклузивно телевизионно интервю на Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ с водещ Бойко Василев след напускането на президентския пост и влизането му на политическия терен доведе до много коментари.

Румен Радев ще се яви на предсрочния парламентарен вот, но с регистрацията на друга партия. Готви и собствен политически проект, но ще го обяви след изборите, каза той в предаването "Панорама" по БНТ снощи.

Румен Радев, президент на Република България (2017-2026 г.): "Партия ще правим след изборите, но към момента не е възможно.Реалният срок е поне 3 месеца, в който трябва да се регистрира партия. Вие мислите ли, че в нашата съдебна система, която рапортува на своите сенчести началници, няма да има пречка в последния момент. Българското законодателство много ясно регламентира какъв е крайният срок за регистрация на изборите на партиите, коалициите. Бъдете сигурни ние ще се вложим в този срок."

Напускането на президентския пост и слизането на политическата сцена, Радев определи като решение продиктувано от волята на народа.

Румен Радев, президент на Република България (2017-2026 г.): "Нито за минута аз не съм използвал поста си на президент на РБ за да правя партия. 9 години аз ходих из цялата страна , хората настояваха да създам партия, аз се въздържах защото очаквах и се надявах политическата класа да отговори на очакванията на гражданите, това обаче не се случи."

Даде и първа заявка за целите си:

Румен Радев, президент на Република България (2017-2026 г.): "Аз не обещавам възмездие, но обещавам правила, еднакви за всички и да се спазват от всички. Моята цел е България да се развива като свободна демократична европейска държава. Основната цел е демонтаж на този управленски модел и укрепване на държавността."

Радев заяви, че ще разговаря с всяка партия готова да участва в разграждането на олигархичния модел. Посочи, че няма амбиция за еднолична власт:

"Нека видим кой и с каква тежест ще влезе в следващия парламент. Но аз определено не стъпвам в политиката с амбицията за еднолична власт, нямам мания за спасител и са ми чужди всякакви месиански идеи. Демокрацията се крепи на диалог, сложни и тежки компромиси в името на национални цели. Ще говоря с всеки, който иска България да бъде сигурна, силна и конкурентна. С всеки, който иска да имаме правосъдие и справедливост."

Радев коментира и геополитическата обстановка. А интервюто му в "Панорама" предизвика разнопосочни политически реакции. От ГЕРБ-СДС не отрекоха, че биха разговаряли с него на тема правосъдие.

Румен Христов, председател на СДС: "Ние винаги сме се отзовавали за разговори и за реформа, които биха допринесли за подобряване на съдебната система. Аз съм критикувал Румен Радев затова, че използваше институцията за бъдещи партийни цели. Сега излезе на терен, така е редно. Състезава се на равни начала с останалите. И ние ще го бием."

"Продължаваме Промяната" са готови за дебат:

Методи Байкушев, "Продължаваме Промяната": "Тепърва предстои да се види къде ще се позиционира. Знаете, че с Радев сме имали моменти,които е подкрепян от ПП, и моменти на противоречия. Сега с неговото появяване ще се промени ситуацията, окрупняване на вота, завръщането на политическия дебат. Другите двама унищожиха дебата."

От БСП заявиха, че не виждат заплаха, а потенциален партньор.

Борислав Гуцанов, БСП-ОЛ, министър на труда и социалната политика в оставка: "Появата на Радев на терена е надеждата на хората, че ще има един друг проект, който им дава защо да гласуват. БСП трябва да направим нашия си резултат и трябва да се търси партньорство с партията на Радев. Имаме много общи виждания, а не противоречия."

С пост във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов сравнява и анализира позициите на партията си с тези на Румен Радев. Заявява, че с всяка публична изява Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помагал много на "Възраждане".

