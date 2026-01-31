БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Проблеми с електрозахранването има и в Модова и в Румъния

големи части украйна без ток метрото киев спря работа
Снимка: БТА
Слушай новината

В Украйна ситуацията остава сложна. Има тежки повреди по магистрални електропроводи, които свързват Украйна, Молдова и Румъния. Това е причина в големи части на Украйна, както и в столицата на Молдова – Кишинев, да няма ток.

Метрото в Киев също спря работа заради недостатъчно високо напрежение в мрежата.

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев е започнал преговори с представители на САЩ. По-рано през деня, в социалната мрежа Екс, Дмитриев написа "Обратно в Маями".

Утре в Абу Даби се очаква да преговарят делегации от Украйна и Русия, но без участието на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

снимки: БТА

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #без ток #киев

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
5
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
6
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
6
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...

Още от: Европа

Борисов участва в среща на ЕНП в Загреб: България вече е на масата, на която се вземат решенията
Борисов участва в среща на ЕНП в Загреб: България вече е на масата, на която се вземат решенията
Борисов разговаря с канцлера на Германия, с премиерите на Хърватия и Гърция в Загреб Борисов разговаря с канцлера на Германия, с премиерите на Хърватия и Гърция в Загреб
Чете се за: 04:42 мин.
Зеленски: Русия продължава настъпателните действия Зеленски: Русия продължава настъпателните действия
Чете се за: 00:45 мин.
В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия В Загреб започна срещата на върха на Европейската народна партия
Чете се за: 01:22 мин.
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения" Бракът не е договор за секс без съгласие: Франция готви законови промени за край на "съпружеските задължения"
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ