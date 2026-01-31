Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа

В Украйна ситуацията остава сложна. Има тежки повреди по магистрални електропроводи, които свързват Украйна, Молдова и Румъния. Това е причина в големи части на Украйна, както и в столицата на Молдова – Кишинев, да няма ток.

Метрото в Киев също спря работа заради недостатъчно високо напрежение в мрежата.

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев е започнал преговори с представители на САЩ. По-рано през деня, в социалната мрежа Екс, Дмитриев написа "Обратно в Маями".

Утре в Абу Даби се очаква да преговарят делегации от Украйна и Русия, но без участието на американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

снимки: БТА