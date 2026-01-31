И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно за обмяна в евро.

Зимното време не отказа хората, които до момента не са успели безплатно да обменят левовете в евро, да дойдат и да го направят.

По данни на БНБ до този момент 75% от наличните в България левове вече са обърнати в евро.

Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.

