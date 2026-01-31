Малена Замфирова отпадна на осминафиналите в Рогла

16-годишната Малена Замфирова приключи участието си на осминафиналите в паралелния слалом от Световната купа в Рогла (Словения), след като отстъпи с минималната разлика от 0.46 секунди пред Зузана Мадерова. Чехкинята взе реванш от българката за загубения малък финал в Малин през декември 2025 година.

Замфирова влезе в директните елиминации с добро самочувствие, след като записа време, достатъчно за място сред най-добрите 16 в квалификациите. В дуела за място на четвъртфиналите Замфирова стартира уверено и още в първите метри наложи агресивно темпо, като поведе при първия контролен пункт.

В долната част на трасето обаче неточност в линията позволи на Мадерова да навакса изоставането си. Чехкинята запази по-добра скорост в заключителните врати и успя да изпревари младата българка, финиширайки с аванс от +0.46 секунди, което сложи край на участието на Замфирова в състезанието.

Отпадането дойде след изключително равностоен двубой, в който и двете състезателки допуснаха рискове, но опитът на Мадерова в решаващите метри се оказа определящ.

Вижте старта във видеото!