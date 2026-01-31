Избори в училище: Учениците в Перник гласуваха по всички правила за председател на училищния съвет

С хартиени бюлетини и по модел на националните избори, но без машини – така в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник вчера избраха нов председател на ученическия съвет. В гласуването участваха както учениците от 4-ти до 12-и клас, така и преподавателите.

Изборният ден в 6-о Средно училище в Перник започна в 9:30 ч. сутринта. Учениците гласуваха с хартиена бюлетина по модел на националните избори.

Елица Иванов, психолог: "Тук в стаята е изборната комисия, която съдържа по един представител от класовете от 4-ти до 12-и клас. Ученикът влиза, подписва се на избирателните списъци на съответния клас, след което получава бюлетина, подпечатана в негово присъствие, влиза, гласува в кабинката, излиза, получава втори печат и собственоръчно пуска бюлетината в урната."

Месец преди вота двамата кандидати провеждат своята предизборна кампания, а денят преди гласуването е ден за размисъл.

Йоана Кирилова, кандидат за председател на ученическия съвет: "Моята изборна кампания включваше моя клуб по шах, който вече от два месеца е инициатива в училището с деца от начален етап. Отне ми един месец да я изготвя с моя предизборен щаб, който е от шест човека." Борислав Борисов, кандидат за председател на ученическия съвет: "Моята предизборна кампания включваше на първо място спорта, защото със спорта ръка за ръка върви и здравето. Много често малките ученици дават страхотни идеи, но възрастните просто не ги приемат насериозно и затова аз по-често ще черпя идеи от тях."

През целия ден избирателната активност беше висока и в междучасията пред секцията се извиваше опашка от ученици.

Яна Светославова, ученик: "Най-вече ни учат тези избори да имаме правото си на глас, да си го изразяваме този глас и да имаме критично мислене." Яни Павлов, ученик: "Погледнах и двете изборни кампании, и двете цели на кампаниите и по това се ориентирах за кого да гласувам."

Гласуването продължи до 15:30 ч.. След преброяването на бюлетините стана ясно, че новият председател на ученическия съвет е Борислав Борисов.