Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180 000 снимки разкриват нови детайли около сексуалния престъпник

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180 000 снимки разкриват нови детайли около сексуалния престъпник
Снимка: АП/БТА
Файлове с размер колкото две Айфелови кули - така в Съединените щати сравниха публикуването на милиони страници документи от разследването на Джефри Епстийн. Какви са най-новите разкрития за милионера финансист и контактите му с влиятелни личности, сред които президента Доналд Тръмп и милиардерите Илън Мъск и Бил Гейтс?

Шест седмици след крайния срок, Министерството на правосъдието на САЩ публикува окончеталната база данни, свързани със самоубилия се сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Тод Бланч, зам.-главен прокурор на САЩ: "Това е краят на един всеобхватен процес за идентифициране и преглед на документи, целящ да гарантира прозрачност и спазване на закона".

Подобно на предходните разкрития, новите документи хвърлят светлина върху внушителната мрежа от връзки на Епстийн с политици, бизнесмени, светски личности.

Тод Бланч, зам.-главен прокурор на САЩ: "Документите включват повече от три милиона страници, включително 2000 видеоклипа и 180 000 снимки".

Името на Доналд Тръмп е споменато стотици пъти. Президентът на САЩ никога не е крил връзките си Епстийн, но твърди, че отношенията им са се влошили преди много години и отрича да е знаел за сексуалните му престъпления. Според министерството на правосъдието някои от документите съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента, подадени до ФБР непосредствено преди изборите през 2020 г.

Тод Бланч, зам.-главен прокурор на САЩ: "Не защитаваме нито президента Тръмп, нито когото и да било. Има глад за информация, който не мисля, че ще бъде задоволен от тези документи".

Досиетата съдържат подробности за времето, прекарано в затвора и самоубийството на Епстийн, както и десетки имейли. В една от кореспонденциите Епстийн предлага на човек, наречен "Херцога" запознанство с 26-годишна рускиня. Предполага се, че става дума за британския принц Андрю. Писмата са разменени през август 2010 г., две години след като Епстийн се призна за виновен в склоняване към проституция на непопълнолетна.

Намеци за полово предавана инфекция след контакт с руски момичета има и в мейли, адресирани до Бил Гейтс. Не е ясно дали те са били изпратени, а от компанията на Гейтс определят твърденията като неверни и абсурдни.

Сред разсекретените имейли са тези до Илън Мъск, в които се обсъжда евентуално посещение на милиардера на острова на Епстийн и партита. В Екс Мъск написа, че е отклонил поканите и посочва, че някои от мейлите може да бъдат погрешно интерпретирани и използвани, за да опетнят името му.

