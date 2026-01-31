БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Миряна Калмикова в предаването "Аз съм“

от БНТ
Художествена гимнастика
В поредицата на БНТ 3 ви срещаме с 13-годишната състезателка по въздушна акробатика - тръгнала от палмите във Виетнам към световните подиуми.

Миряна Калмикова е на 13 години и е една от най-младите и перспективни състезателки по въздушна акробатика в България. След като семейството ѝ се установява в България, Миряна открива въздушната акробатика - спорт, който съчетава движение, сила и артистичност, и бързо се превръща в нейния свят. Днес родената в Украйна състезателка тренира активно, участва в международни състезания и фестивали, и вече има престижни отличия от световната сцена.

Пътят ѝ към спорта не започва в зала, а далеч от България.

"Преди живяхме в Азия, във Виетнам. Там имаше много палми и аз се катерих по тях“, разказа Миряна.

Когато семейството ѝ се мести у нас, тя започва да търси спорт, който да ѝ напомня за това усещане.

"Като дойдох в България, си мислех с какъв спорт да се занимавам и намерих въздушната акробатика, защото прилича на това, което правех преди. Хареса ми и започнах да тренирам“, сподели Миряна.

Средата в Украйна понастоящем не допада особено на Миряна, но семейната липса се усеща.

„Бях там това лято. Там е много шумно, стреля се, но там живеят баба ми и дядо ми. Ако отида в Украйна, няма да мога да се виждам с треньорите ми, със съотборниците ми и с всички останало“, откровена е тя.

В залата я води майка ѝ. Днес тренира под ръководството на Деси и Иля Раголин.

"Зависи много от треньорите. Като имаш добри треньори, всичко ще стане добре“, каза тя.

От всички уреди най-много обича воалите:

"Правя и на обръч, и на ремъци, и на вериги, но най-много ми харесват воалите.“

Миряна живее осем години във Виетнам, където тренира спортна гимнастика.

След преместването в България минава само година, преди да види плакат за въздушна акробатика и да се запише.

За безопасността в този спорт тя говори спокойно:

„Воалите се закрепват със специални уреди. Отдолу има матрак - ако паднем, ще паднем на него. Всичко е здраво.“

Първият голям международен тест идва на световното първенство в Турция.

"Играех на чужд реквизит, което беше голямо предизвикателство, но с помощта на треньорите се успокоих и спечелих първо място“, разказа Миряна.

След това заминава директно за фестивал в Италия:

"Работих една седмица, намерих много приятели от различни държави. Беше много хубаво.“

Там отново печели злато, както и второ място отборно за България. Особено емоционален момент за нея е, когато звучи българският химн.

Дните ѝ са плътно запълнени.

"Сутрин съм на училище, после имам още един урок, защото съм в 7 клас и имам матури. След това тренирам по три часа всеки ден, после пак уроци“, обясни тя.

Въпреки натоварването, мечтите ѝ са ясни. Основната е свързана с фестивала в Монте Карло.

"Много искам някой ден да стигна до Монте Карло и да участвам там", завърши разказа си 13-годишното момиче.

Вижте епизода във видеото!

Всички предавания от поредицата ще намерите и в YouTube канала на БНТ!

