Милена Велчева в предаването "Аз съм"

Милена Велчева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

15-годишната състезателка по фигурно пързаляне разказа за първите си стъпки на ледения ринг.

"Когато бях малка, често боледувах и баба ми ме заведе на пързалката, за да съм здрава. Бях на 4 години и оттогава обичам леда. В началото беше трудно, но сега целта ми е да изпълня троен аксел и четворен скок", сподели тя.

Състезателката на Кънки клуб "Албена Денкова - Максим Стависки" отличи ролята на нейните треньори Андрей и Ина Лутай.

"За първите стъпки в спорта, трябва да го обичаш и да го правиш с чувство. Много е трудно да постигнеш целите си, но когато си упорит и даваш всичко от себе си, това се случва. Благодарна съм на треньорите ми Андрей и Ина Лутай, че вярват в мен. От Андрей взимам техническите неща за скоковете и пируетите, а Ина е мой хореограф", добави Велчева.

Тинейджърката определи Александра Фейгин като неин вдъхновител.

"Целя да бъда първата българка, която да скочи троен аксел и четворен скок. Александра Фейгин е много упорита състезателка. Вдъхновява ме, че мога да постигна целите си. Ние сме в един клуб и тя е голям пример за мен. Вярвам, че ще участвам на Зимните олимпийски игри през 2030 година", категорична е фигуристката.

