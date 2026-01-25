Засилени проверки за безопасността на храните през зимния туристически сезон

Засилени проверки за безопасността на храните се извършват през зимния туристически сезон. Инспектират се обекти за хранене в курортите с цел да се гарантира качеството на предлаганите храни за клиентите. Проверките на Агенцията по безопасност на храните са извън официалния текущ контрол.

В един от големите хотели в село Баня експертите провериха качеството на храната, сервирана за над 500 гости на блок масите.

Д-р Цветана Джогова, директор на дирекция „Безопасност на храните“ – Благоевград:„Нашата основна цел е да проверим условията и реда на предлагане. По едно ново изменение на наредбата бизнес операторът е задължен да обозначи и датата на производство, и срока на годност на тези продукти, като в случая е изписано задължително като условие, че те са предназначени за директна консумация.“ Елка Попова, управител на хотел: „Стараем се да спазваме всички изисквания, които Агенцията по безопасност на храните налага. Както и вие видяхте, всички приготвени ястия са с табелки, на които е включено наименованието, съдържащите се алергени, срокът на годност и датата на производство. Това е много важно и за безопасността на нашите гости.“

По време на проверките може да бъде извършено и пробовземане.

„По преценка на инспекторите при едни такива проверки може да бъде извършено и пробовземане. За случая сме избрали супа, основно меню и вид салата – в случая листна салата. Изследването ще бъде за микробиологичен анализ“, уточни д-р Джогова.

Най-честите нарушения в курортите у нас са предлагане на храни с изтекъл срок на годност и неправилно етикетиране.

„Основните несъответствия са по отношение на хигиенното състояние, сградния фонд и оборудването. За тяхното отстраняване ние даваме подходящ срок, а след изтичането му се проверява тяхното изпълнение или неизпълнение“, допълни д-р Цветана Джогова.

Засиленият контрол ще продължи до края на зимния сезон с проверки във всички курорти.