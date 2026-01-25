Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай.



В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му.

"Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот", написа Тръмп.

Карни обяви сключването на предварително търговско споразумение с Китай миналата седмица. Междувременно напрежението между Съединените щати и Канада се засили през последните дни след изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.