БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно, написа Тръмп

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му.

"Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот", написа Тръмп.

Карни обяви сключването на предварително търговско споразумение с Китай миналата седмица. Междувременно напрежението между Съединените щати и Канада се засили през последните дни след изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави, използващи икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.

#Тръмп #мита #Канада

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата за "Евровизия"?
3
Националната селекция - кои седем певци ще останат в надпреварата...
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
4
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети,...
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
5
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си...
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев
6
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: САЩ и Канада

Пореден бунт при стрелба в Минесота
Пореден бунт при стрелба в Минесота
Тръмп заплаши Канада със 100 процента мита Тръмп заплаши Канада със 100 процента мита
Чете се за: 02:15 мин.
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
Чете се за: 02:25 мин.
Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж Отново сблъсъци в Минесота - имиграционните служби простреляха 37-годишен мъж
Чете се за: 01:05 мин.
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София Остава тежко състоянието на двете деца, които пострадаха при пожар в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне Мъгли, поледици, валежи, но и затопляне
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пореден бунт при стрелба в Минесота Пореден бунт при стрелба в Минесота
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Тръмп към Канада: 100% мита при търговско споразумение с Китай
Чете се за: 01:05 мин.
По света
След преговорите на Украйна - нов кръг е насрочен за следващата...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Засилени проверки за безопасността на храните през зимния...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Казусът със завода във Велико Търново: Днес пломбират линията за ПДЧ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ