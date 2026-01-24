БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Нови писти и лифтове: Депутатите ще обсъдят законови промени за курортите другата седмица

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:25 мин.
Регионални
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Законодателни промени, които ще позволят изграждането на нови писти и лифтове и законопроект за развитие на националните курорти, ще влязат следващата седмица в дневния ред на депутатите. Това стана ясно след изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм, което се проведе днес в Пампорово.

Проблемите в зимните курорти, като Пампорово, не са от вчера. Първият е достъпността.

Съби Маданков – председател на Сдружението на хотелиерите: „Основно проблемите на Пампорово са паркирането, въпросът касае най-вече отчуждаване на земи, собственост.“

Стефан Присадов – изпълнителен директор на Пампорово: „Всички курорти срещат изключително големи затруднения по подмяната на съоръжения, казвам подмяна, а камо ли, то изобщо не стои на дневен ред да бъдат просичани нови просеки за изграждане на нови съоръжения. Така че там и в тази посока са необходими законодателни промени.“

Тези проблеми бяха обсъдени на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм.

Мирослав Боршош – министър на туризма в оставка: „Изграждането на нови и възстановяването на лифтове и писти. Този въпрос е пред Народното събрание и независимо, че идват избори, ние ще настояваме още в този парламент да намерим решение, промени в законите, които да са адекватни.“
Необходими са и мерки за подобряване на свързаността на курортите с ключова инфраструктура.

Десислав Тасков – председател на Парламентарната комисия по туризъм: „Летище Пловдив ни е проблем, казвам го категорично, очаквам там концесията да се развие и да имаме наистина повече полети и малък техен проблем, но наистина много важен, това е обходът на Чепеларе, за да може този поток, който идва с този толкова желан контролно-пропусквателен пункт Рудозем-Ксанти, да бъде поет и да не стават тези задръствания.“

От туристическия бранш се надяват поетите ангажименти да се изпълнят, а не да си останат само красиви намерения.

#Пампорово #туризъм

"Климатът - горещата истина": Каква е цената на турбуленцията?
"Климатът - горещата истина": Каква е цената на турбуленцията?
"Моите въпроси за €": Възможно ли е банкова сметка да бъде превалутирана по курс, различен от официалния?
Чете се за: 00:30 мин.
Връчиха голямата награда "Сирак Скитник"
Чете се за: 01:07 мин.
Общински съветници с критики към "Топлофикация" след ремонта в "Дружба" 2
Чете се за: 04:00 мин.
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Чете се за: 05:40 мин.
Агенция "Митници" отличи репортера на "По света и у нас" Карина Караньотова
Чете се за: 01:20 мин.

Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хартата на Съвета за мир: Без право на вот, докато се чака ратификация
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
