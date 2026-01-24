Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?

Стана ясен и съставът на журито
Националната селекция за избор на български участник в конкурса "Евровизия" започва в 21 часа. На сцената ще се качат 15 претенденти, а вот на журито и на публиката ще определи седем, които продължават напред.
Минутите до 21:00 се скъсяват, но с тях расте напрежението и емоцията, особено за 15-те претенденти, които тази вечер ще бъдат на сцената.
Както виждате от кадрите, първо зрителите у нас виждат кадри от бекстейджа. Там ви очакват 15 прекрасни, млади, талантливи и чудесно пеещи изпълнители.
Зрителите на Българската национална телевизия и журито в студиото ще имат възможност да определят българския претендент. След няколко дни репетиции вечерта стартира.
Стана ясен и съставът на журито:
„Всички са ми много симпатични, всички са много гласовити и не са случайно на тази сцена. Много се надявам тази вечер да изберем най-достойния и най-стабилния участник, което също е много важно“, каза Тони Димитрова от името на журито.