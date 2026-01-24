Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?

Националната селекция за избор на български участник в конкурса "Евровизия" започва в 21 часа. На сцената ще се качат 15 претенденти, а вот на журито и на публиката ще определи седем, които продължават напред.

Минутите до 21:00 се скъсяват, но с тях расте напрежението и емоцията, особено за 15-те претенденти, които тази вечер ще бъдат на сцената.

Както виждате от кадрите, първо зрителите у нас виждат кадри от бекстейджа. Там ви очакват 15 прекрасни, млади, талантливи и чудесно пеещи изпълнители.

Зрителите на Българската национална телевизия и журито в студиото ще имат възможност да определят българския претендент. След няколко дни репетиции вечерта стартира.

Стана ясен и съставът на журито:

Милен Митев от Българското национално радио

Васил Петров.

Руши – част от нашето жури.

Петър Дундаков.

Тони Димитрова.