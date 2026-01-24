БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?

У нас
Стана ясен и съставът на журито

Националната селекция за избор на български участник в конкурса "Евровизия" започва в 21 часа. На сцената ще се качат 15 претенденти, а вот на журито и на публиката ще определи седем, които продължават напред.

Минутите до 21:00 се скъсяват, но с тях расте напрежението и емоцията, особено за 15-те претенденти, които тази вечер ще бъдат на сцената.

Както виждате от кадрите, първо зрителите у нас виждат кадри от бекстейджа. Там ви очакват 15 прекрасни, млади, талантливи и чудесно пеещи изпълнители.

Зрителите на Българската национална телевизия и журито в студиото ще имат възможност да определят българския претендент. След няколко дни репетиции вечерта стартира.

Стана ясен и съставът на журито:

  • Милен Митев от Българското национално радио
  • Васил Петров.
  • Руши – част от нашето жури.
  • Петър Дундаков.
  • Тони Димитрова.

„Всички са ми много симпатични, всички са много гласовити и не са случайно на тази сцена. Много се надявам тази вечер да изберем най-достойния и най-стабилния участник, което също е много важно“, каза Тони Димитрова от името на журито.

Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"
"Джамал" оживя в Долни Богров: Кукери пазят традицията за здраве и плодородие
Засилени проверки за безопасността на храните през зимния туристически сезон
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
AI и политическата пропаганда: Как синтетичните видеа и мемета манипулират общественото мнение
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
От утре блокади по западната ни граница
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие
