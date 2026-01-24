Евролевицата се обединява за лявото пространство и подкрепя центристкия блок на Радев

Националният съвет на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ се събра, за да изработи визия, която ще бъде представена на коалиционните партньори в лявото политическо пространство.



От партията подчертаха, че това е важна цел и за Румен Радев. Според лидера на Евролевицата целта на досегашния президент е създаването на центристки блок. Предстоящата кампания ще се развива в две основни направления – изготвяне на силна програма за ускорено развитие на България и подкрепа за създаването на широк, центристки национален блок, зад който да застанат ясно заявени парламентарни поддръжници.

Основната задача, която партията си поставя, е обединението на всички хора с ляво мислене в устойчиво партньорство с блока на Румен Радев.