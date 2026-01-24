БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евролевицата се обединява за лявото пространство и подкрепя центристкия блок на Радев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Евролевицата се обединява за лявото пространство и подкрепя центристкия блок на Радев
Слушай новината

Националният съвет на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ се събра, за да изработи визия, която ще бъде представена на коалиционните партньори в лявото политическо пространство.

От партията подчертаха, че това е важна цел и за Румен Радев. Според лидера на Евролевицата целта на досегашния президент е създаването на центристки блок. Предстоящата кампания ще се развива в две основни направления – изготвяне на силна програма за ускорено развитие на България и подкрепа за създаването на широк, центристки национален блок, зад който да застанат ясно заявени парламентарни поддръжници.

Основната задача, която партията си поставя, е обединението на всички хора с ляво мислене в устойчиво партньорство с блока на Румен Радев.

Александър Томов - лидер на “Българската социалдемокрация - Евролевица”: "Досега той никой не е търсил и не е обявявил, но не е нужно това да става. Това, което ние предлагаме, не е обвързано пряко с проект на Радев, но е свързано с блока на Радев стратегически. В утрешния парламент ние ще търсим с него общи действия. За това са необходими две неща. Първо - да изградим лявото пространство, което в момента е в сравнително по-слабо развитие. Второ - предлагаме програма за ускорено развитие на България."

#Евролевица #Александър Томов

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
2
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
3
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Политика

Ивайло Мирчев: Продължаваме битката корупционния модел в страната
Ивайло Мирчев: Продължаваме битката корупционния модел в страната
Костадин Костадинов: Трети опит за промени в гласуването може да доведе до ексцесии в парламента Костадин Костадинов: Трети опит за промени в гласуването може да доведе до ексцесии в парламента
Чете се за: 03:10 мин.
Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев Атанас Атанасов: Няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев
Чете се за: 03:50 мин.
Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев Антон Кутев: Следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията на Радев
Чете се за: 03:05 мин.
Комисията по туризъм заседава в Пампорово Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Чете се за: 01:17 мин.
Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет Манол Генов призна, че няма покана за участие в бъдещ служебен кабинет
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ