Евролевицата се обединява за лявото пространство и подкрепя центристкия блок на Радев

Националният съвет на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ се събра, за да изработи визия, която ще бъде представена на коалиционните партньори в лявото политическо пространство.
От партията подчертаха, че това е важна цел и за Румен Радев. Според лидера на Евролевицата целта на досегашния президент е създаването на центристки блок. Предстоящата кампания ще се развива в две основни направления – изготвяне на силна програма за ускорено развитие на България и подкрепа за създаването на широк, центристки национален блок, зад който да застанат ясно заявени парламентарни поддръжници.
Основната задача, която партията си поставя, е обединението на всички хора с ляво мислене в устойчиво партньорство с блока на Румен Радев.
Александър Томов - лидер на “Българската социалдемокрация - Евролевица”: "Досега той никой не е търсил и не е обявявил, но не е нужно това да става. Това, което ние предлагаме, не е обвързано пряко с проект на Радев, но е свързано с блока на Радев стратегически. В утрешния парламент ние ще търсим с него общи действия. За това са необходими две неща. Първо - да изградим лявото пространство, което в момента е в сравнително по-слабо развитие. Второ - предлагаме програма за ускорено развитие на България."