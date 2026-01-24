Психологическа война: Недоволство в Иран заради американска флотилия на път към региона

Иран ще третира всяка американска атака срещу своята територия като "пълномащабна война" - това заявиха представители на Техеран пред агенция Ройтерс. Напрежението между Вашингтон и Техеран отново се покачи, след като преди ден Доналд Тръмп нареди военни кораби да бъдат изпратени към региона, по думите му "за всеки случай", след като иранските власти смазаха със сила протестите, пламнали в края на миналата година. Заради опасения от ескалация няколко авиокомпании отмениха полети до региона.

Иранската армия е готова за всякакви сценарии, но надеждата е, че няма да се стигне до реална конфронтация със Съединените щати. Така пожелал анонимност ирански официален представител коментира решението на Доналд Тръмп да изпрати армада към региона. Към Близкия изток плава и самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн". От Техеран допълват, че всяка форма на нападение ще бъде третирана като пълномащабна война и отговорът ще бъде възможно най-категоричен.

От началото на протестите в Иран, американският президент Тръмп заплашваше, че ако срещу демонстрациите бъдат потушени със сила, ще нанесе удари. По думите му, от Техеран са отложили екзекуциите на над 800 арестувани протестиращи, но от иранска страна отричат. Според базирана в Съединените неправителствена организация, броят на убитите може и да 4500 души, а още над 9000 смъртни случая се проверяват. Иранци определиха действията на Белия дом като психологическа война.

"Заплахите на Тръмп са психологическа война. Той обича да си играе с умовете на хората. Много пъти не е изпълнявал заканите си", обясни жител на Техеран.

Други обаче са притеснени от скорошните развития.

"Придвижването на Армадата определено е подготовка за нападение. То е заплаха. Те не изпращат кораби просто така, особено когато става дума не за един, а най-малко за 10-20 кораба", каза А’раби, жител на Техеран.

Напрежението накара най-малко две европейски авиокомпании да отменят част от полетите си към региона на Близкия изток. Еър Франс отмени два връщащи се полета от Дубай. Подобни действия предприе и националната авиокомпания на Люксембург Люксеър. Американската армия периодично засилва присъствието си в региона във времена на ескалация, като предупредителна мярка. През лятото на миналата година Вашингтон също изпрати военен флот, който беше последван от удари по иранските ядрени обекти Фордо, Натанц и Исфахан.