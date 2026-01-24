БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Психологическа война: Недоволство в Иран заради американска флотилия на път към региона

Христо Ценов
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Напрежението между Вашингтон и Техеран отново се покачи

тръмп огромен флот насочва иран
Иран ще третира всяка американска атака срещу своята територия като "пълномащабна война" - това заявиха представители на Техеран пред агенция Ройтерс. Напрежението между Вашингтон и Техеран отново се покачи, след като преди ден Доналд Тръмп нареди военни кораби да бъдат изпратени към региона, по думите му "за всеки случай", след като иранските власти смазаха със сила протестите, пламнали в края на миналата година. Заради опасения от ескалация няколко авиокомпании отмениха полети до региона.

Иранската армия е готова за всякакви сценарии, но надеждата е, че няма да се стигне до реална конфронтация със Съединените щати. Така пожелал анонимност ирански официален представител коментира решението на Доналд Тръмп да изпрати армада към региона. Към Близкия изток плава и самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн". От Техеран допълват, че всяка форма на нападение ще бъде третирана като пълномащабна война и отговорът ще бъде възможно най-категоричен.

От началото на протестите в Иран, американският президент Тръмп заплашваше, че ако срещу демонстрациите бъдат потушени със сила, ще нанесе удари. По думите му, от Техеран са отложили екзекуциите на над 800 арестувани протестиращи, но от иранска страна отричат. Според базирана в Съединените неправителствена организация, броят на убитите може и да 4500 души, а още над 9000 смъртни случая се проверяват. Иранци определиха действията на Белия дом като психологическа война.

"Заплахите на Тръмп са психологическа война. Той обича да си играе с умовете на хората. Много пъти не е изпълнявал заканите си", обясни жител на Техеран.

Други обаче са притеснени от скорошните развития.

"Придвижването на Армадата определено е подготовка за нападение. То е заплаха. Те не изпращат кораби просто така, особено когато става дума не за един, а най-малко за 10-20 кораба", каза А’раби, жител на Техеран.

Напрежението накара най-малко две европейски авиокомпании да отменят част от полетите си към региона на Близкия изток. Еър Франс отмени два връщащи се полета от Дубай. Подобни действия предприе и националната авиокомпания на Люксембург Люксеър. Американската армия периодично засилва присъствието си в региона във времена на ескалация, като предупредителна мярка. През лятото на миналата година Вашингтон също изпрати военен флот, който беше последван от удари по иранските ядрени обекти Фордо, Натанц и Исфахан.

Ситуацията в Газа: Уиткоф и Къшнър на посещение в Израел
Ситуацията в Газа: Уиткоф и Къшнър на посещение в Израел
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.
Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби
Чете се за: 00:22 мин.
Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето
Чете се за: 20:00 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
5286
Чете се за: 01:00 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
