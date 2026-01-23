БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Тръмп: Американски флот се насочва към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че към Иран се насочва голяма американска военна сила и че страната е под постоянно наблюдение.

Тръмп каза това пред журналисти по време на полет от Давос към Вашингтон. По думите му САЩ разполагат с „огромен флот“, който вече се движи към региона.

През последните дни от Азиатско-тихоокеанския район са тръгнали американски военни кораби, включително и самолетоносач. Причината е напрежението между Вашингтон и Техеран след жестокото потушаване на протести в Иран.

Тръмп неведнъж е заплашвал с намеса, но напоследък тонът му е по-сдържан, тъй като протестите в Иран са намалели. По данни на неправителствени организации жертвите са над 4500, а още над 9000 смъртни случая се проверяват.

