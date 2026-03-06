Новините 06.03.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

В Софийския зоопарк маймуните получиха ново предизвикателство

Маймуните капуцини в Софийския зоопарк получиха нова игра, която развива тяхната съобразителност. Те трябва да открият как да извадят лакомство от специална кутия с отвори и пръстени.

МОН стартира конкурс за млади таланти в науката

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира 28-ия конкурс „Млади таланти“ за ученици и студенти с интерес към науката.

Български полярници откриха останки от самолет, катастрофирал преди 50 години

Български полярници откриха на остров Ливингстън останки от самолет, катастрофирал в Антарктида преди 50 години. Находката е направена по време на 34-та българска антарктическа експедиция.

Санитарка от ИСУЛ върна голяма сума пари и получи грамота за гражданска доблест

Йорданка Димитрова е санитар в ИСУЛ от около 3 месеца. Докато чисти едно от фоайетата на болницата намира портмоне с 2400 лева. Изгубеното портмоне било на жена, която чакала за тежка операция. Няколко дни след интервенцията тя потърсила Йорданка.

СВЯТ

Ученици от Германия поздравиха Китай по повод Фестивала на фенерите

Китай отбелязва Фестивала на фенерите, празникът на първото пълнолуние за годината. По този повод германски ученици изпратиха специален музикален поздрав на китайски език.

Робот помага на деца с аутизъм в Китай

В китайския град Фуджоу беше представен първият хуманоиден робот, създаден да помага при терапия и рехабилитация на деца с аутизъм.

В Индия хиляди хора празнуваха цветния празник Холи

Хиляди хора в Индия, включително и туристи, се събраха, за да участват във веселата традиция на Холи – празника на цветовете. Празникът се проведе край храм, близо до град Матхура в северна Индия.

СПОРТ

Лора Христова зае осмо място на Световната купа по биатлон

Лора Христова постигна отлично класиране в старт от Световната купа по биатлон. С единствен пропуск в стрелбата бронзовата олимпийска медалистка завърши на 8-мо място в индивидуалния старт във Финландия.

Лудогорец победи Левски и остава в борбата за титлата

Отборът на Лудогорец победи с 1:0 Левски в дербито от 24-ия кръг на Първа лига. В герой за „орлите“ се превърна Ерик Маркуш, който се разписа от пряк свободен удар.

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3

Дори след края на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина емоциите с марка „биатлон“ в ефира на БНТ ще продължат. От 28 февруари до 8 март БНТ 3 излъчва световното първенство за младежи и девойки до 21 г. в Арбер, Германия.