Ученици от Германия поздравиха Китай по повод Фестивала на фенерите

Китай отбелязва Фестивала на фенерите, празникът на първото пълнолуние за годината. По този повод германски ученици изпратиха специален музикален поздрав на китайски език.

Хорът „Burg“ от Германия публикува видеоклип, в който десетки гимназисти пеят популярната китайска песен „365 благословии“. Така те поздравиха хората в Китай за един от най-красивите традиционни празници в страната.

По време на празника улиците се украсяват с цветни фенери, а семействата се събират за да гледат пълната луна и да си пожелаят късмет през новата година.