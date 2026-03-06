Български полярници откриха останки от самолет, катастрофирал преди 50 години

Български полярници откриха на остров Ливингстън останки от самолет, катастрофирал в Антарктида преди 50 години. Находката е направена по време на 34-та българска антарктическа експедиция.

Отломките са предадени на аржентинския военноморски флот, който посрещна с почести научно-изследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“.

Този януарски ден едва ли е бил по-различен от онзи преди 50 години. Когато потъналите в ниски облаци върхове на Фрийзленд се превръщат в лобното място на аржентинския „Локхийд“. На борда му са се качили 11 души екипаж, учени и глациолози, за да проучат - до колко студът е сковал моретата на Антарктида и да начертаят най-безопасния маршрут за ледоразбивача „Генерал Сан Мартин“.

Бърнард пойнт отново е спирка на кораба за една от научните мисии на 34-тата антарктическа експедиция. И дронът, който трябва да помогне в подробното картографиране на крайбрежието, засича нови останки от разбита машина.

Отломките са сравнително далеч от предполагаемото място на катастрофата. Но те вероятно са попаднали на плажа по-късно, изхвърлени от морето. Личи електролитното окисление от солената вода. Но останките, открити преди две години отново от български учени в подножието на близкия ледник Чарити, подсказват, че аржентинският самолет е катастрофирал в северния склон на връх Методий.

Ако експертизата потвърди това наблюдение, то тогава отломките са от хеликоптера, тръгнал да издирва останките от първата катастрофа. Но и той се е разбил наблизо, а екипажът загинал.