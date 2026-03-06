МОН стартира конкурс за млади таланти в науката

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира 28-ия конкурс „Млади таланти“ за ученици и студенти с интерес към науката.

Участниците могат да представят проекти в области като биология, екология, информатика, математика, физика, химия, медицина и инженерни науки. Това могат да бъдат експерименти, нови изобретения или идеи, които помагат на хората и природата.

Крайният срок за изпращане на проекти е 10 април, а трите най-добри проекта ще получат награда от 1500 евро и ще представят България на Европейския конкурс за млади учени.