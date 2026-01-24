БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две деца са с опасност за живота след пожара в София

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази

Огънят е предизвикан от мъж с психични отклонения

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Трагедия в центъра на София. 41-годишна жена загина при пожар в жилищен блок на ул. „Опълченска“. Две деца са с опасност за живота след тежка интоксикация. Двама възрастни също са сериозно обгазени. Огънят е предизвикан от мъж с психични отклонения.

Стряскащи данни изнесе „Пожарна безопасност“. Само за януари пожарите в страната са общо 2800 – с 500 повече в сравнение с миналата година. От тях битовите пожари също са повече – 315, при 230 за същия период на миналата година.

Пожарът е тръгнал от апартамент на втория етаж, в който живеят мъж с психични отклонения и майка му. На място бързо са пристигнали седем линейки и четири пожарни автомобила с 22 огнеборци.

Пожарът е избухнал в сграда на ъгъла на улиците „Пиротска“ и „Опълченска“. Сигналът е подаден в 2:20 часа през нощта.

Яна, очевидец: „Кучето ни събуди от виковете на жената. Викаше за помощ. Всички станахме, след което майка ми отиде на прозореца да види какво става. Видя отражението на отсрещната сграда – пожар, и се обади на 112. Още преди това е бил подаден сигнал, затова се отзоваха доста пожарни, полицаи и линейки.“

Домоуправителят на входа Ангел Ананиев също се е събудил от викове и силно чукане по външната врата.

Ангел Ананиев, домоуправител: „Почна да вика: "Ангеле, Ангеле, отвори, моля те". Разбрах, че има нещо. Отварям и един облак от дим и пушек се обърна към мен и веднага затворих, за да не се обгазя.“

Пожарникарите установяват, че майката и синът от апартамента, от който тръгва пожарът, са успели да се евакуират, но са оставили входната врата отворена. Така стълбището се задимява силно. Семейство от седмия етаж решава да се евакуира, без да подозира колко гъста е димната завеса.

Радостин Радев, инспектор в ГДПБЗН: „При отварянето на входната врата димът директно е влязъл в апартамента и жената е паднала на земята. За съжаление имаме една загинала жена на 41 години, а бащата, бабата и две деца на 11 и 13 години са пострадали, като децата са в особено тежко състояние с опасност за живота.“

Снимки: БГНЕС

Мъжът с психични отклонения е в добро състояние. Той е задържан и ще бъде настанен в психиатрично заведение. Засега не може да се каже как точно е избухнал пожарът, ясно е само, че е тръгнал от кухнята.

Случаите на пожари в последно време зачестяват. Затова инспектор Радостин Радев отново припомни как трябва да се реагира в подобни ситуации.

Радостин Радев, инспектор в ГДПБЗН: „Ако видят, че могат да се евакуират, е добре да вървят ниско в задименото помещение и да имат пред устата си някакъв парцал, през който да дишат, и максимално бързо да преминат през димната завеса. Ако не могат да преминат, както е бил случаят тук, е добре да затворят входната врата и да я изолират с мокри кърпи, така че да не позволява димът да навлиза вътре. След това хората трябва да излязат на терасата или до прозорец, за да могат да сигнализират на екипите на място.“

Броят на пожарите от началото на годината е с 30% повече в сравнение със същия период на миналата година.

По темата работиха Вера Александрова и Тихомир Иванов.

#жертви в пожара #бул. "Опълченска" #София

Последвайте ни

ТОП 24

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
1
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
2
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
3
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
4
Търговци отказват да приемат банкнотите от 200 евро у нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
5
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Заловиха наркопласьор край столично училище
6
Заловиха наркопласьор край столично училище

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
4
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Пламна склад за перилни препарати и дезодоранти в Хасково
Пламна склад за перилни препарати и дезодоранти в Хасково
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
Чете се за: 01:37 мин.
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
8431
Чете се за: 00:57 мин.
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
Чете се за: 01:30 мин.
Комисията по туризъм заседава в Пампорово Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ) Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ