Две деца са с опасност за живота след пожара в София

Трагедия в центъра на София. 41-годишна жена загина при пожар в жилищен блок на ул. „Опълченска“. Две деца са с опасност за живота след тежка интоксикация. Двама възрастни също са сериозно обгазени. Огънят е предизвикан от мъж с психични отклонения.

Стряскащи данни изнесе „Пожарна безопасност“. Само за януари пожарите в страната са общо 2800 – с 500 повече в сравнение с миналата година. От тях битовите пожари също са повече – 315, при 230 за същия период на миналата година.

Пожарът е тръгнал от апартамент на втория етаж, в който живеят мъж с психични отклонения и майка му. На място бързо са пристигнали седем линейки и четири пожарни автомобила с 22 огнеборци.

Пожарът е избухнал в сграда на ъгъла на улиците „Пиротска“ и „Опълченска“. Сигналът е подаден в 2:20 часа през нощта.

Яна, очевидец: „Кучето ни събуди от виковете на жената. Викаше за помощ. Всички станахме, след което майка ми отиде на прозореца да види какво става. Видя отражението на отсрещната сграда – пожар, и се обади на 112. Още преди това е бил подаден сигнал, затова се отзоваха доста пожарни, полицаи и линейки.“

Домоуправителят на входа Ангел Ананиев също се е събудил от викове и силно чукане по външната врата.

Ангел Ананиев, домоуправител: „Почна да вика: "Ангеле, Ангеле, отвори, моля те". Разбрах, че има нещо. Отварям и един облак от дим и пушек се обърна към мен и веднага затворих, за да не се обгазя.“

Пожарникарите установяват, че майката и синът от апартамента, от който тръгва пожарът, са успели да се евакуират, но са оставили входната врата отворена. Така стълбището се задимява силно. Семейство от седмия етаж решава да се евакуира, без да подозира колко гъста е димната завеса.

Радостин Радев, инспектор в ГДПБЗН: „При отварянето на входната врата димът директно е влязъл в апартамента и жената е паднала на земята. За съжаление имаме една загинала жена на 41 години, а бащата, бабата и две деца на 11 и 13 години са пострадали, като децата са в особено тежко състояние с опасност за живота.“

Снимки: БГНЕС

Мъжът с психични отклонения е в добро състояние. Той е задържан и ще бъде настанен в психиатрично заведение. Засега не може да се каже как точно е избухнал пожарът, ясно е само, че е тръгнал от кухнята.

Случаите на пожари в последно време зачестяват. Затова инспектор Радостин Радев отново припомни как трябва да се реагира в подобни ситуации.

Радостин Радев, инспектор в ГДПБЗН: „Ако видят, че могат да се евакуират, е добре да вървят ниско в задименото помещение и да имат пред устата си някакъв парцал, през който да дишат, и максимално бързо да преминат през димната завеса. Ако не могат да преминат, както е бил случаят тук, е добре да затворят входната врата и да я изолират с мокри кърпи, така че да не позволява димът да навлиза вътре. След това хората трябва да излязат на терасата или до прозорец, за да могат да сигнализират на екипите на място.“

Броят на пожарите от началото на годината е с 30% повече в сравнение със същия период на миналата година.

По темата работиха Вера Александрова и Тихомир Иванов.