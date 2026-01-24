Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение в арктическия остров

Датският премиер Мете Фредриксен със символична визита в Гренландия, след турбулентната седмица, в която Доналд Тръмп за пореден път настоя Съединените щати да придобият арктическия остров.

По време на визитата си тя засвидетелства подкрепата на Копенхаген и подчерта, че Дания ще засили военната си мощ на острова. Без да разкриват подробности, от датското външно министерство уточниха, че преговорите с Вашингтон ще започнат скоро и че фокус ще бъде сигурността на Гренландия, а не потенциална нейна продажба. Преди дни Тръмп заяви, че след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, е постигнато рамково споразумение за острова, също без да разкрива повече детайли.

Междувременно - Белият дом разбуни духовете с генерирана от изкуствен интелект снимка, която изобразява Доналд Тръмп, вървящ редом до пингвин, който държи американското знаме. В далечината се вижда и флагът на Гренландия, а кадърът е придружен от надпис "прегърни пингвина". Пингвини, обаче, обитават южния полюс и не могат да бъдат открити в Гренландия.