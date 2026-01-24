БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърбия и Унгария ще спорят за титлата на еврошампионата по водна топка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Водни спортове
Запази

Гледайте битките за медалите в неделя, 25-и януари, пряко по БНТ 3.

Сърбия водна топка
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сърбия ще се изправи срещу стария си познайник Унгария във финала на домашното европейско първенство по водна топка. В полуфиналите "плавите" победиха драматично Италия, докато маджарите се справиха с Гърция.

Сърбите поведоха в първата четвърт с два гола, но игрово италианците не отстъпваха на съперника. Втората част бе значително по-динамична и логично паднаха повече голове. Отборите се оттеглиха при 9:7 на почивката.

Серия от последователни три гола доведе до сериозна разлика в резултата за сърбите, което разклати съперника психически. Преднината стигна до 12:7, преди сирената да даде край при 15:7 за Сърбия. Италианците не се предадоха и затегнаха защитата за да се измъкнат в резултата и изравниха със серия от 5 гола - 13:13. В самия край обаче допуснаха отново много грешки и заслужено отстъпиха с 13:17.

В първия полуфинал Унгария се наложи над Гърция с 15:12. Макар гърците да спечелиха първата четвърт с 5:4, унгарците стигнаха до обрат и се класираха на финал.



Мачът за третото място е в неделя от 18:00 часа, докато финалът е в 21:30 часа и двата двубоя ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

Репортаж от срещата между Сърбия и Италия ще откриете във видеото.

Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
Гледайте двубоите за медалите в неделя - от 18:00 и от 21:30 ч. по...
Чете се за: 00:47 мин.
