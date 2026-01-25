БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна топка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Това е шеста европейска корона за Сърбия като независима държава и общо десета, ако се включат отличията от времето на Югославия.

бнт излъчи решителните срещи европейското първенство водна топка белград
Слушай новината

Сърбия триумфира с европейската титла по водна топка за мъже след убедителен финал на първенството в Белград. Пред своя публика в „Белградска арена“ домакините надделяха над Унгария с 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) и заслужено се качиха на върха на континента.

Това е шеста европейска корона за Сърбия като независима държава и общо десета, ако се включат отличията от времето на Югославия. За трети път в историята сръбските ватерполисти печелят европейско злато на родна земя, превръщайки турнира в истински празник за феновете.

В двубоя за бронзовите медали Гърция постигна исторически успех, след като спечели първия си медал от Европейско първенство при мъжете. Гърците се наложиха категорично над Италия с 12:5 и заслужено се качиха на почетната стълбичка.

Свързани статии:

Сърбия и Унгария ще спорят за титлата на еврошампионата по водна топка
Сърбия и Унгария ще спорят за титлата на еврошампионата по водна топка
Гледайте битките за медалите в неделя, 25-и януари, пряко по БНТ 3.
Чете се за: 01:30 мин.
#европейско първенство по водна топка 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
3
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
4
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
5
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
6
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Други спортове

Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри?
Шамони 1924: Кои са първите шампиони в историята на Зимните олимпийски игри?
"Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 3 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 08:02 мин.
Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч. Спортни новини 25.01.2026., 20:50 ч.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри
Чете се за: 03:02 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт" Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ