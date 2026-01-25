Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна топка

Сърбия триумфира с европейската титла по водна топка за мъже след убедителен финал на първенството в Белград. Пред своя публика в „Белградска арена“ домакините надделяха над Унгария с 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) и заслужено се качиха на върха на континента.

Това е шеста европейска корона за Сърбия като независима държава и общо десета, ако се включат отличията от времето на Югославия. За трети път в историята сръбските ватерполисти печелят европейско злато на родна земя, превръщайки турнира в истински празник за феновете.

В двубоя за бронзовите медали Гърция постигна исторически успех, след като спечели първия си медал от Европейско първенство при мъжете. Гърците се наложиха категорично над Италия с 12:5 и заслужено се качиха на почетната стълбичка.