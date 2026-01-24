БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Експерти предупреждават, че липсата на практика в зимни условия и подценяването на риска увеличават катастрофите с млади водачи в страната

Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Голяма част от младите шофьори у нас нямат достатъчно опит и практика да карат в зимни условия. Това показват наблюденията на експерти в автомобилния бранш. На този фон само в Благоевград през последните дни са станали две транспортни произшествия с млади водачи, като причините, освен високата скорост и заледените пътища, са и липсата на опит зад волана.

Симона шофира от близо 3 години, предимно в района на Благоевград, където живее. През зимния сезон обаче се качва на автомобила си по-рядко. Причините – липсата на достатъчно опит и повече рискове на пътя.

Симона Пателиотис: „Аз съм от тези водачи с малко опит и за момента ми се е случвало да карам само в тези метеорологични условия извън града. Притеснява ме студът, най-вече при заледяване – как да се овладее колата, може би по-скоро…“

Повечето млади водачи, които нямат добра подготовка за шофиране в зимни условия, са изкарали шофьорския си курс през лятото, казват експерти.

Георги Бързаков, автомобилен експерт и автоинструктор: „Нещо, което мога да потвърдя със сигурност, е, че тези водачи, които са карали курсовете си за шофьори през лятото, няма да имат същия опит и същото усещане към пътя като шофьорите през зимата.“

Симона Пателиотис: „На теория много неща са описани и се говорят, но на практика мисля, че е друго.“

Специалистите съветват, ако младите водачи не са уверени да шофират през зимата, да пътуват с придружител с опит зад волана. А ако все пак са сами – да бъдат особено внимателни.

Георги Бързаков, автомобилен експерт и автоинструктор: „Бих посъветвал да карат малко по-бавничко, да бъдат внимателни, особено когато видят, че пътят пред тях е влажен или има черен лед.“

Сред най-честите пропуски на шофьорите са недостатъчната дистанция, рисковите изпреварвания и пътуването с почти празен резервоар. Достатъчното гориво е много важно, ако се попадне в задръстване на пътя или се наложи да се чака помощ, напомнят експерти по пътна безопасност.

