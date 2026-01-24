БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фестивалът на фенерите озари небето над Китай

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Събитието е част от тържествата за посрещането на Китайската Нова година на 17 февруари

Феерия от светлини озари нощното небе в китайския град Зигонг, провинция Съчуан, за началото на фестивала на фенерите.

Фестивалът е част от тържествата за посрещането на Китайската Нова година на 17 февруари. Тя ще е годината на Огнения кон и конете са акцент в светлинните инсталации, наред с други животни и същества от китайската митология.

Фестивалът ще продължи до празника на фенерите на 3 март, който слага официален край на 15-дневните новогодишни празненства.

#Китай #фестивал на фенерите #китайска нова година

