Фестивалът на фенерите озари небето над Китай

Феерия от светлини озари нощното небе в китайския град Зигонг, провинция Съчуан, за началото на фестивала на фенерите.

Фестивалът е част от тържествата за посрещането на Китайската Нова година на 17 февруари. Тя ще е годината на Огнения кон и конете са акцент в светлинните инсталации, наред с други животни и същества от китайската митология.

Фестивалът ще продължи до празника на фенерите на 3 март, който слага официален край на 15-дневните новогодишни празненства.