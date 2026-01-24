БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ с нов удар по лодка на "наркотрафиканти" в Тихия океан

Диана Симеонова
Чете се за: 00:40 мин.
По света
САЩ с нов удар по лодка на "наркотрафиканти" в Тихия океан
Снимка: АП/БТА - илюстративна
Американски военни снощи съобщиха, че са нанесли нов смъртоносен удар срещу лодка в източната част на Тихия океан, използвана за предполагаем наркотрафик.

Това е първата подобна атака след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Южното командване на Съединените щати съобщи, че лодката е участвала в "наркотрафикантска дейност". При удара са били убити двама души, един е оцелял. От септември насам Съединените щати са нанесли 36 удара срещу лодки, за които се предполага, че са използвани за наркотрафик.

