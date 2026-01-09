Доналд Тръмп обсъжда американски инвестиции във Венецуела с представители на петролни компании

Доналд Тръмп ще се срещне с представители на петролни компании, за да обсъдят американските инвестиции във Венецуела.

Преди дни Вашингтон и Каракас сключиха споразумение за венецуелския петрол, с което се очаква американската страна да получи около 50 млн. барела черно злато.

Още след светкавичната атака срещу венецуелската столица в събота, Тръмп даде заявка, че американски компании ще направят огромни инвестиции, с които да бъде възможен усилен добив на петрол от най-богатата на залежи страна в света.

Американският лидер обаче има изискване - с парите от продадения петрол Каракас да купува американски стоки, включително земеделска продукция.