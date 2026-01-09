Доналд Тръмп обсъжда американски инвестиции във Венецуела с представители на петролни компании

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Джанан Дурал
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Започва освобождаване на политически затворници

Доналд Тръмп ще се срещне с представители на петролни компании, за да обсъдят американските инвестиции във Венецуела.

Преди дни Вашингтон и Каракас сключиха споразумение за венецуелския петрол, с което се очаква американската страна да получи около 50 млн. барела черно злато.

Още след светкавичната атака срещу венецуелската столица в събота, Тръмп даде заявка, че американски компании ще направят огромни инвестиции, с които да бъде възможен усилен добив на петрол от най-богатата на залежи страна в света.

Американският лидер обаче има изискване - с парите от продадения петрол Каракас да купува американски стоки, включително земеделска продукция.

