ИЗВЕСТИЯ

Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Бизнесът у нас изпитва все по-голям недостиг на ниско квалифицирана работна ръка за сектори като производството, строителството и ресторантьорството. Според допитване на Агенцията по заетостта фирмите в пловдивска област са обявили, че там ще наемат най-много работници през 2026 година, като по този показател изправарва дори София-град.

В "Тракия - Икономическа зона" в Пловдив са концентрирани множество производства. В един от големите заводи за хладилна техника предвиждат за тази година да наемат 60 души. Те ще попълнят недостига от ниско квалифициран персонал.

Красимир Киров, HR: "Тях ги планираме да са от трети страни, в случая Непал и Узбекистан - 30 през март и 30 през април. Никой не иска, поне мога да говоря за нас да наемаме хора от трети страни, те ни излизат до 20% по-скъпо, защото ние плащаме на фирми посредници, транспорт, легализация, частично квартири и това е от 15 до 20 процента повече съпоставимо с един български работник."

През последните години работата в производствени предприятия – с фиксирано работно време и място, обикновено на две или три смени, става все по-непривлекателна за българските работници. Освен това битува и заблудата, че този труд е нископлатен.

Красимир Киров, HR: "Следим много добре тенденциите спрямо Германия. 2000 година започнахме при стандарт 1:6, в полза на германците. В момента сме 1:2.5 - 3 в зависимост от длъжността. Това е по отношение на брутната сума, но когато става дума за покупателна способност - сме още по-добре."

За да задържат служителите си, някои от фирмите дават възможност на кадрите си от ниските нива да израстнат в кариерата, като минат обучение.

Валентин Рудов – технически организатор в учебен център: "Имаме лицензирани обучения по три професии – машинен техник, техник по автоматизацията и електротехник. В момента се провежда обучение по професия машинен техник, обучението продължава 1 година. Групата се състои от 5 момчета, които около 6 месеца са в тази работилница, след което продължават обучението си в съответните цехове в производствените отдели."

Христо Христов – служител: "Бих израснал като механик-шлосер във фирмата, ще ми се повиши и заплатата, и позицията."

Според проучването на Агенцията по заетостта краткосрочно българският бизнес има нужда от 230 000 работници, като процентът на хората с висше образование намалява.

#Тракия икономическа зона #недостиг на кадри #Пловдив

