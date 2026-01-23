Продължават проверките на НАП след въвеждането на еврото

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:57 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Преходът към еврото минава плавно и няма тенденция за масови злоупотреби, това заявиха от НАП, по време на проверка относно сигнал за завишени цени в магазин на голяма хранителна верига в София.

Проверяващите изискаха документи, които трябва да покажат начина на ценообразуване на търговеца преди и сега с цел да се установи дали повишението на цените е обосновано или не.

Размерът на глобите, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, варира от еквивалента в евро на 5000 до 100 000 лева за първо установено нарушение, като при повторно нарушение санкцията се удвоява.

Стоян Дечев, ръководител на отдел "Оперативни дейности" в НАП: "Много сигнали получаваме, стотици са сигналите, стотици и сме обработили. От различни естества на икономическия живот от услуги до храни , до различни видове стоки. Установяват се нарушения, но не са във висока степен на процентност."

#въвеждане на еврото #проверки на НАП #новини в Метрото

НАП и КЗП с нови проверки за това обосновано ли е повишение на цената на различни продукти
НАП и КЗП с нови проверки за това обосновано ли е повишение на цената на различни продукти
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
17152
Чете се за: 02:22 мин.
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините, фитнесите и фризьорските салони Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините, фитнесите и фризьорските салони
Чете се за: 00:42 мин.
Проблемната 200-еврова банкнота: Защо се притесняват хората и търговците? Проблемната 200-еврова банкнота: Защо се притесняват хората и търговците?
Чете се за: 04:37 мин.
Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана
Чете се за: 01:15 мин.
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
Чете се за: 03:37 мин.

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е Румен Ненков за присъединяването на България към Съвета за мир на Тръмп: Законно е
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Красота с кауза: Фризьори от цялата страна организираха модно ревю...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
