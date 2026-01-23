БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Има ли опасност от грипна епидемия в Пловдив

от БНТ , Репортер: Таня Матева
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Има ли смисъл да се поставят ваксини

Увеличават се болните от грип и остри респираторни заболявания в Пловдив. Все още обаче градът под тепетата е далеч от епидемиологичните стойности - заболелите са 160 на 10 000 като най-засегнати са децата до 14 години, а най-слабо - възрастните от 65 години нагоре.

Всекидневно през кабинета на д-р Калайджиев минават поне десетина човека със симптоми на грип.

д-р Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар: "В момента определено по цели семейство, предишните дни преобладаваха предимно децата от малка към средна възраст."

Пред кабинета чака и семейството на Йовчо Иванов.

Йовчо Иванов: "Малката ми дъщеря се върна преди два дни от детска градина, беше болна и евентуално и ние хванахме нещо и дойдохме да се прегледаме."

Медиците съветват - при доказан грип лечението да започне възможно най-рано.

Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар: "Вчера даже имах такъв пациент, който беше започнал лечението и каза по негови думи още на 5-ия,6-ия час усетил подобрението. На другия ден почти нищо вече му е нямало."

Здравите все още могат да си поставят противогрипни ваксини.

доц. Христиана Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Ваксината срещу грип може да се постави и през месеците януари, февруари и дори март, стига човек да намери такава ваксина."

В понеделник областния щаб в Пловдив ще се събере, за да прецени дали да въведе противоепидемични мерки в областта.

#грип #грипна епидемия #Пловдив

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Илияна Йотова е новият президент на България
Илияна Йотова е новият президент на България
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Увеличават се случаите на грип и остри респираторни заболявания в страната
Увеличават се случаите на грип и остри респираторни заболявания в страната
Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ
Чете се за: 00:42 мин.
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
В Деня на родилната помощ: 1 милион акушерки не достигат в световен мащаб, у нас те са около 4000 В Деня на родилната помощ: 1 милион акушерки не достигат в световен мащаб, у нас те са около 4000
Чете се за: 03:20 мин.
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово? Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
Чете се за: 00:37 мин.
Засилват сутрешния филтър и дезинфекциите в детските градини в Бургас Засилват сутрешния филтър и дезинфекциите в детските градини в Бургас
Чете се за: 02:20 мин.

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
