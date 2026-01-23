Има ли опасност от грипна епидемия в Пловдив

Увеличават се болните от грип и остри респираторни заболявания в Пловдив. Все още обаче градът под тепетата е далеч от епидемиологичните стойности - заболелите са 160 на 10 000 като най-засегнати са децата до 14 години, а най-слабо - възрастните от 65 години нагоре.

Всекидневно през кабинета на д-р Калайджиев минават поне десетина човека със симптоми на грип.

д-р Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар: "В момента определено по цели семейство, предишните дни преобладаваха предимно децата от малка към средна възраст."

Пред кабинета чака и семейството на Йовчо Иванов.

Йовчо Иванов: "Малката ми дъщеря се върна преди два дни от детска градина, беше болна и евентуално и ние хванахме нещо и дойдохме да се прегледаме."

Медиците съветват - при доказан грип лечението да започне възможно най-рано.

Александър Калайджиев, общопрактикуващ лекар: "Вчера даже имах такъв пациент, който беше започнал лечението и каза по негови думи още на 5-ия,6-ия час усетил подобрението. На другия ден почти нищо вече му е нямало."

Здравите все още могат да си поставят противогрипни ваксини.

доц. Христиана Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Ваксината срещу грип може да се постави и през месеците януари, февруари и дори март, стига човек да намери такава ваксина."

В понеделник областния щаб в Пловдив ще се събере, за да прецени дали да въведе противоепидемични мерки в областта.