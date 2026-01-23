БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път...
Чете се за: 00:55 мин.
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малката потребителска кошница е поскъпнала с малко над 1% за месец

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Малката потребителска кошница е поскъпнала с малко над 1% в сравнение с преди месец. Това показват данните на КНСБ. През януари продуктите в нея могат да се купят за 58,80 евро. В края на миналата година това беше възможно със 75 евроцента по-малко.

От КНСБ отчетоха нарастване на цените и на фризьорските и таксиметровите услуги, както и на охраняемите паркинги.

Най-драстично поскъпване на месечна база има при доматите, краставиците и картофите.

Здравко Даскалов, търговец: "Зависи, има някъде и по-евтино може да се намери. Зависи от качеството. Има домати, които са малко по-меки, по-евтини."

Диана Шанова, търговец: "Няма движение, няма народ, няма кой да пазарува. То така, ако продължаваме, ние направо не знам."

Освен при зеленчуците лек ръст има и при охладеното пиле, киселото мляко, олиото и яйцата.

- Има ли поскъпване на цените? Какво е вашето наблюдение?

Венетка Паскова, клиент: Не на всички, има, но не на всички. Иначе са редовни цените.

В малките магазини част от стоките са по-евтини спрямо големите вериги. Разминаване в цените има и в различните области. Във Видин например свинският бут, олиото и прясното мляко са най-скъпи в България.

Манолка Славчева, клиент: "Всичко е нагоре. Сега гледах случайно кашкавала - 30, 40 лева килограм. Е какво е това?"

Дияна Георгиева, клиент: "Просто цените са убийствени."

Генади Вельов, клиент: "Не мисля, че има кой знае каква разлика спрямо предишни месеци като съм пазарувал."

Пламен Левашки, клиент: "Взимаме най-евтиното."

От КНСБ отчитат, че малката потребителска кошница е поскъпнала с 3,6% за половин година. Краставиците са рекордьори - с ръст от близо 62%.

Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения на КНСБ: "Ако продължи този ръст и през следващите месеци, то инфлацията ще излезе извън пределите на тази, която е прогнозирана."

В България част от продуктите са по-скъпи отколкото в други страни в Европа.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Цялата малка кошница, както виждате най-отдолу, в България продължава да е с 10 евро вече по-скъпа от тази в Румъния и поне с 6 евро от тази в Хърватия. При положение, че минималните заплати и заплатите въобще и в Румъния са с около 30% по-високи от българските, в Хърватия са още по-нагоре."

ОТ КНСБ отчитат и поскъпване на фризьорските и таксиметровите услуги, както и на охраняемите паркинги.

По темата работиха Цанка Николова и Анжела Каменова, БНР - Радио Видин

#потребителска кошница #КНСБ #цени

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
2
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
3
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
4
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
От утре блокади по западната ни граница
5
От утре блокади по западната ни граница
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по водна топка
6
Гледайте по БНТ 3 битките за медалите на европейското първенство по...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Чете се за: 00:55 мин.
Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград (ВИДЕО) Шофьор удари електрически стълб и три коли в Асеновград (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода, има пострадали Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода, има пострадали
Чете се за: 01:22 мин.
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ) Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ) Ще започне ли нов живот за остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи" аварийно самолет в Мюнхен
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре 200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ