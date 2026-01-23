Малката потребителска кошница е поскъпнала с малко над 1% за месец

Малката потребителска кошница е поскъпнала с малко над 1% в сравнение с преди месец. Това показват данните на КНСБ. През януари продуктите в нея могат да се купят за 58,80 евро. В края на миналата година това беше възможно със 75 евроцента по-малко.

От КНСБ отчетоха нарастване на цените и на фризьорските и таксиметровите услуги, както и на охраняемите паркинги.

Най-драстично поскъпване на месечна база има при доматите, краставиците и картофите.

Здравко Даскалов, търговец: "Зависи, има някъде и по-евтино може да се намери. Зависи от качеството. Има домати, които са малко по-меки, по-евтини." Диана Шанова, търговец: "Няма движение, няма народ, няма кой да пазарува. То така, ако продължаваме, ние направо не знам."

Освен при зеленчуците лек ръст има и при охладеното пиле, киселото мляко, олиото и яйцата.

- Има ли поскъпване на цените? Какво е вашето наблюдение? Венетка Паскова, клиент: Не на всички, има, но не на всички. Иначе са редовни цените.

В малките магазини част от стоките са по-евтини спрямо големите вериги. Разминаване в цените има и в различните области. Във Видин например свинският бут, олиото и прясното мляко са най-скъпи в България.

Манолка Славчева, клиент: "Всичко е нагоре. Сега гледах случайно кашкавала - 30, 40 лева килограм. Е какво е това?" Дияна Георгиева, клиент: "Просто цените са убийствени." Генади Вельов, клиент: "Не мисля, че има кой знае каква разлика спрямо предишни месеци като съм пазарувал." Пламен Левашки, клиент: "Взимаме най-евтиното."

От КНСБ отчитат, че малката потребителска кошница е поскъпнала с 3,6% за половин година. Краставиците са рекордьори - с ръст от близо 62%.

Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения на КНСБ: "Ако продължи този ръст и през следващите месеци, то инфлацията ще излезе извън пределите на тази, която е прогнозирана."

В България част от продуктите са по-скъпи отколкото в други страни в Европа.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Цялата малка кошница, както виждате най-отдолу, в България продължава да е с 10 евро вече по-скъпа от тази в Румъния и поне с 6 евро от тази в Хърватия. При положение, че минималните заплати и заплатите въобще и в Румъния са с около 30% по-високи от българските, в Хърватия са още по-нагоре."

По темата работиха Цанка Николова и Анжела Каменова, БНР - Радио Видин