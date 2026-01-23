Остри критики от опозицията след подписването на Хартата на Съвета за мир

Нови критики към включването на България към Съвета за мир и у нас. Опозицията разкритикува действията на премиера в оставка Росен Желязков. От ПП-ДБ заявиха, че събират подписи за сезиране на Конституционния съд дали подписаното споразумение е съвместимо с основния ни закон.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Настояваме преди ратификацията от страна на Народното събрание да имаме произнасяне от Конституционния съд за преценка за съответствието на подписания документ с основните положение и изисквания на Конституцията. Ние ще положим усилия да се сезира КС, за това са нужни 48 подписа, ще подготвим мотивите и ще настояваме да не се гласува в зала преди произнасяне на Конституционния съд."

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Този премиер в оставка няма мандат да ходи да представлява България на никакви форуми. Този президент в оставка добре е направил, че не е отишъл. За мен позицията на България трябваше да бъде - "ние имаме политическа нестабилност в страната, трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство, което да вземе такава позиция". Аз дори бих се въздържал да присъствам, ако до мен са Азербайджан и някакви второстепенни актьори и то с незнанието дали ще участвам с финансова вноска, защото след три години кажат - плащайте, и ние се откажем, изглежда много жалко и смешно."

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ, не и от едно Народно събрание, което не се ползва с доверието на българския народ. Това е задача, която трябва да бъде осъществена от следващ кабинет и следващо НС."