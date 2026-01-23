В Давос беше представена огромна скулптура, която събира изкуството и науката на едно място

В Давос беше представена 7-метровата скулптура „Мънки Рок“ на главната алея. За пръв път толкова голямо произведение на изкуството е в центъра на срещата на Световния икономически форум.

Инсталацията е създадена като място за разговори и идеи за връзката между хората и природата. От 19 до 24 януари сцената към скулптурата е домакин на ежедневни срещи, дискусии, прожекции и представления. Организаторите казват, че целта е диалог, в който науката и изкуството се срещат, за да се говори за важни теми.