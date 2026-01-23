Британският военноморски флот тества автономен хеликоптер

Кралските военноморски сили на Великобритания проведоха първи полет на своя първи автономен хеликоптер в пълен размер, наречен “Proteus”. Машината е предназначена за високорискови мисии, включително морско наблюдение и откриване и проследяване на подводници.

Хеликоптерът разчита на сензори и компютърни системи със софтуер, който му помага да разбира средата и да взима решения. Проектът е част от програма на стойност 60 милиона паунда и според британския флот е важен за защитата на Великобритания и нейните съюзници в Северния Атлантик.