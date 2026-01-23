В Софийския университет се пази една от най-ценните колекции от средновековни ръкописи у нас

Центърът за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съхранява близо 800 средновековни ръкописа, като най-старите от тях датират от IX век.

Колекцията включва славянски, гръцки и ориенталски текстове и привлича учени от цял свят включително от Австралия и Япония, които идват в София специално за да работят с оригиналите. Ръкописите се изследват, реставрират и консервират в специализирана лаборатория, а центърът участва в няколко международни научни проекта.

Колекцията е едно от най-важните свидетелства за духовното и културното наследство на Средновековна Европа и Балканите.