Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Светът на модата изпрати "императора на елегантността" (СНИМКИ)

Чете се за: 00:50 мин.
По света
Близки приятели и световни имена от модата и киното си взеха последно сбогом в Рим с легендарния италиански дизайнер Валентино.

Церемонията се състоя в една от четирите папски базилики – "Санта Мария Маджоре". В храма присъстваха десетки прочути личности от модата и киното, сред които Донатела Версаче, Том Форд и Ан Хатауей.

Най-близкият партьор на Валентино - Джанкарло Джамети, произнесе прощални думи, споделяйки спомени от живота и кариерата на дизайнера.

Автор: Виктория Коева, стажант-репортер

Снимки: БТА

