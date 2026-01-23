Светът на модата изпрати "императора на елегантността" (СНИМКИ)

Близки приятели и световни имена от модата и киното си взеха последно сбогом в Рим с легендарния италиански дизайнер Валентино.
Церемонията се състоя в една от четирите папски базилики – "Санта Мария Маджоре". В храма присъстваха десетки прочути личности от модата и киното, сред които Донатела Версаче, Том Форд и Ан Хатауей.
Най-близкият партьор на Валентино - Джанкарло Джамети, произнесе прощални думи, споделяйки спомени от живота и кариерата на дизайнера.
Автор: Виктория Коева, стажант-репортер
Снимки: БТА