Натовски генерали от Европа поискаха извинение от Белия дом

Нова атака на Доналд Тръмп срещу европейските съюзници в НАТО - този път с коментар за Афганистан и твърдение, че военнослужещите от Европа са били далеч от бойните действия. Ветерани от европейските контингенти поискаха извинение от американския президент. България също имаше контингент в Афганистан.

В интервю пред телевизия "Фокс нюз" американският президент заяви, че Съединените щати никога не са имали нужда от пакта за войната в Афганистан. Изявлението му предизвика вълна от възмущение и обвинения от военнослужещи в натовски армии, че е пресякъл червена линия. Член 5 от Договора за НАТО е активиран само веднъж в историята след терористичните атаки от 2001 година и европейските съюзници участваха във водената от САЩ война в Афганистан.

Изказването на Тръмп предизвика остри реакции във Великобритания, Дания и Полша. Почти 460 британски военнослужещи загиват в Афганистан, жертви дават Франция и Канада, а Дания, която е под натиск от Вашингтон заради Гренландия - има най-много загинали на глава от населението - 44.