БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Натовски генерали от Европа поискаха извинение от Белия дом

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази

Доналд Тръмп с остри думи към контингентите на НАТО в Афганистан

Натовски генерали от Европа поискаха извинение от Белия дом
Слушай новината

Нова атака на Доналд Тръмп срещу европейските съюзници в НАТО - този път с коментар за Афганистан и твърдение, че военнослужещите от Европа са били далеч от бойните действия. Ветерани от европейските контингенти поискаха извинение от американския президент. България също имаше контингент в Афганистан.

В интервю пред телевизия "Фокс нюз" американският президент заяви, че Съединените щати никога не са имали нужда от пакта за войната в Афганистан. Изявлението му предизвика вълна от възмущение и обвинения от военнослужещи в натовски армии, че е пресякъл червена линия. Член 5 от Договора за НАТО е активиран само веднъж в историята след терористичните атаки от 2001 година и европейските съюзници участваха във водената от САЩ война в Афганистан.

Изказването на Тръмп предизвика остри реакции във Великобритания, Дания и Полша. Почти 460 британски военнослужещи загиват в Афганистан, жертви дават Франция и Канада, а Дания, която е под натиск от Вашингтон заради Гренландия - има най-много загинали на глава от населението - 44.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Никога не сме имали нужда от тях, никога не сме искали нищо от тях. И да, те ще ви кажат, че са пратили войници в Афганистан и това е така. Пратиха, останаха за кратко, малко далеч от фронтовата линия. А ние бяхме много добри с Европа и с много други държави."

генерал от резерва Роман Полко, военнослужещ от контингента в Полша в Афганистан: "Възмутени сме от това изказване и очакваме да чуем думата "извинявайте". Това няма да промени отношението ни към американските ни приятели, от които ние, полските войници сме научили много, но не сме се и замисляли, когато трябва да опазваме живота на американски войници в трудни ситуации, дори с риск за нашия собствен живот."

#войната в Афганистан #Доналд Тръмп #НАТО #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
2
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
3
Почина писателят Калин Терзийски
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
4
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: САЩ и Канада

Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО) Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
ТикТок ще продължи да работи в САЩ ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
След срещата САЩ – Украйна – Русия: По-близо ли е мирът в Украйна? След срещата САЩ – Украйна – Русия: По-близо ли е мирът в Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ