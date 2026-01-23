Досегашният вицепрезидент Илияна Йотова е новият президент на България, след като днес Конституционният съд реши, че пълномощията на държавния глава Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка.

Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.

Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

На 19 януари в обръщение до българския народ Румен Радев обяви, че ще подаде оставка. „Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", каза тогава Румен Радев.

Румен Радев и Илияна Йотова положиха клетва пред Народното събрание за втория си петгодишен мандат на 19 януари 2022 г. Двамата встъпиха в длъжност на 22 януари 2022 г.

Илияна Йотова - биография

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г., се посочва на интернет страницата на президентството. Завършила е Девета Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ и българска филология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Специализирала е във френското Национално училище по администрация (ENA – École nationale d'administration) и Центъра по европейски науки, Страсбург (Centre des Etudes Européennes de Strasbourg).

Работила е като репортер, редактор, водещ и директор на дирекция “Новини и актуални предавания” в БНТ в периода 1990 – 1997 г.

Ръководител е на пресцентъра на Националния съвет на БСП в периода 1997 – 2007 г. Член е на Националния съвет на БСП от 2000 г. до 2016 г. Избрана е за заместник-председател на Градския съвет на БСП-София през януари 2006 г. и заема тази длъжност до 2012 г. През 2012 г. е избрана за член на Изпълнителното бюро на НС на БСП. Негов член остава до 2016 г.

Йотова е народен представител в 40-ото Народно събрание в периода 2005 – 2007 г. По това време е и председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). От юни 2007 г. Йотова е представител в Европейския парламент от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите. По време на първия си мандат като евродепутат е член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

През втория си мандат като евродепутат (2009 – 2014 г.) Илияна Йотова е заместник-председател на Комисията за борба срещу организираната престъпност, корупцията и прането на пари (CRIM); заместник-председател на Делегацията в парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова; член на Комисията по рибно стопанство (PECH), на Комисията по петиции (PETI), на Делегация в Парламентарната асамблея Евронест; заместник-член на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и на Делегацията за връзки с държавите от МАГРЕБ и Съюза на арабския Магреб (DMAG).

Йотова е автор на първия доклад на Европейския парламент за Черно море и рибарството в него. По време на третия си мандат в Европейския парламент (2014 – 2017 г.) Илияна Йотова е избрана за заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и за заместник-член на Комисията по регионално развитие (REGI). Заместник-член е на Комисията по правата на жените и равенство между половете (FEMM). Заместник-председател е на Делегацията на ЕП в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, както и член на Делегацията на ЕП в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

Сред основните теми, по които Йотова работи в качеството си на евродепутат, са: борбата с тероризма, защитата на личните данни, бежанската криза, приемането на България в Шенгенското пространство. Автор е на доклади и предложения в европейското законодателство за справяне с миграционната криза. В Комисията по регионално развитие става автор на първия доклад на Европейския парламент за политиката на сближаване в планинските региони.

Владее френски език. Ползва руски и английски език. Омъжена, има син.