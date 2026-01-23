БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Запази
готови сме можем успеем румен радев подава оставката президент
Слушай новината

На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка.

Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г.

Решението е взето единодушно.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии, съобщиха от КС.

Във вторник Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд. Ден по-рано в обръщение към народа държавният глава обяви намеренията си да напусне поста и даде заявка за участие в предсрочните парламентарни избори. Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидента и остава на поста до края на мандата.

По-късно днес в 16:00 часа Румен Радев ще напусне сградата на президентството. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава. Йотова трябва да направи консултации с кандидатите за служебен премиер и да определи датата на изборите.

Директно от президентството и анализ в студиото - какво следва? Политолозите Борис Попиванов и Любомир Стефанов. Гледайте специалното издание на “Още от деня” от 16:00 ч.

#оставка на президента #Конституционният съд #Румен Радев

Водещи новини

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Трима мъже са спасили млада жена от удавяне, след падане в Гребния канал в Пловдив Трима мъже са спасили млада жена от удавяне, след падане в Гребния канал в Пловдив
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ