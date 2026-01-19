"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент

Държавният глава Румен Радев направи обръщение към българския народ.

"Преди девет години Вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая във всичките си действия. Заедно преживяхме редица кризи. Атаките на олигархията срещу демокрацията и големите протести. Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Да отстоявам държавния и обществен интерес".

Румен Радев заяви, че днес за последен път се обръща като президент и поиска прошка.

"Времето подложи Вашето доверие на изпитание. Благодаря Ви за търпението. Отчитам свои грешки. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем е един от моите мотиви за това мое решение".

Президентът попита защо българите спряха да гласуват и да вярват на медиите, защо заляха площадите, защо хората се чувстват бедни и живеят в несигурност.

"Отговорът е в порочния управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но функционира по механизмите на олигархията. Политиката се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание".

По думите му някои политици поставят мирния живот на българите под въпрос.

Време е да сложим край на примирението, заяви Румен Радев. Той благодари на всички, "които са му вдъхвали кураж", благодари на екипа си, съпругата си.

"Утре ще депозирам своята оставка от поста на република България. Държа да отбележа, че за тези 9 години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да й благодаря за подкрепата й през всички тези 9 години".

Румен Радев заяви, че предстои битката за отечеството.

"Готови сме, можем и ще успеем", завърши Румен Радев.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ