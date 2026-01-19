БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 02:55 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Оставката трябва да се внесе в КС. Той ще я констатира. Конституционните съдии трябва да констатират автентичността на волята на президента. Тя очевидно е вън от всякакви съмнения, това заяви конституционалистът доц. Борислав Цеков в "Още от деня".

КС може да откаже единствено и само, ако има констатирана някаква принуда за подаване на оставката или на някакво особено психофизиологично състояние. Но това не е налице в случая, заяви Цеков.

"След като се констатира от КС, че няма спор в автентичната воля за оставка, той е длъжен веднага да постанови решението. Това означава броени дни, но не може да бъде протакано. Това би създало конституционна криза".

Доц. Цеков заяви, че оттук насетне Радев излиза на политическия терен.

"Той ще дължи отговори на българските граждани - как, с кого, с какви средства, има ли идеи, идеологии, визия. Това са въпроси, които тепърва ще получават своите отговори".

Целия разговор вижте във видеото

#оставката на президента #доц. Борислав Цеков

Водещи новини

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента? Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият прочит и какво следва
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Бургас?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Испания потъва в траур
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Закани и заплахи: Европа поема курс на твърдо противопоставяне на...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ