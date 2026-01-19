Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд.

Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства.

Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България. На втория тур на първите демократични избори за президент – на 19 януари 1992 г. за президент и вицепрезидент са избрани Желю Желев и Блага Димитрова, издигнати от СДС. На 30 юни 1993 г. вицепрезидентът Блага Димитрова подава оставка. В заявлението си до Конституционния съд тя заявява, че "отдавна обмисля това свое решение" и изтъква политически съображения за този свой акт, се посочва в Решението на Конституционния съд от 6 юли 1993 г. Със същото решение съдът прекратява предсрочно пълномощията на Блага Димитрова като вицепрезидент.