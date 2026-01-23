БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Започват преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Абу Даби започва първата от началото на войната тристранна среща между представители на Съединените щати, Украйна и Русия. Въпросът за териториите ще бъде акцент в разговорите, съобщи президентът на Украйна - Володимир Зеленски. Това е ключова тема и за Кремъл, както се разбра след срещата между Владимир Путин и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва.

Преговори изцяло за територии - така Володимир Зеленски определи тристранната среща в Абу Даби, но нито Киев, нито Москва са склонни на крачка назад.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Донбас е ключов въпрос. Той ще бъде обсъден от трите страни в Абу Даби днес и утре."

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Украйна и въоръжените ѝ сили трябва да напуснат територията на Донбас и да се оттеглят оттам. Това е много важно условие. Има и други нюанси, които остават в дневния ред на преговорите".

Не е ясно дали в Абу Даби руснаци и украинци ще седнат на една маса и дали Стив Уитков и Джаред Къшнър ще намерят път към диалог между двете делегации. Начело на украинците е секретарят на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, в състава ѝ са още началникът на президентската канцелария Кирило Буданов и началникът на Генералния щаб на украинските сили Андрий Гнатов.

Изцяло с военен профил са руските представители - генерал Игор Костюков, зам.-началник на Генералния щаб на руската армия, и съветникът по инвестиционните въпроси на Кремъл Кирил Дмитриев. В ОАЕ Дмитриев ще има отделна среща само с американския специален пратеник Уиткоф.

Володимир Зеленски междувременно съобщи, че споразумението със САЩ за гаранциите за сигурност за Киев е готово и сега се чака само американският президент да обяви конкретна дата и място за сключването му.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Финализирахме документа. Той ще бъде подписан от страните, президентите и след това ще отиде за ратифициране в националните парламенти - в Конгреса на Съединените щати и в парламента на Украйна".

На връщане от Давос Тръмп отказа да прави прогнози за хода на преговорите за мир в Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не правя никакви предсказания. Няма промяна. Мисля, че президентът Путин иска да има сделка. Мисля, че президентът Зеленски също би желал да има сделка."

В Украйна ситуацията остава тежка. Четирима души, сред които 5-годишно дете, са били убити при руски удари в село в района на Краматорск - на около 35 километра от фронтовата линия. Кметът на Киев Виталий Кличко отново призова жителите на украинската столица да се евакуират след поредните руски атаки срещу енергийна инфраструктура. 1940 високи жилищни блока са без отопление при температури под 10 градуса. Повече от един милион украинци са без ток и парно. ЕС обяви, че ще изпрати спешно над 400 генератора за Украйна, които прироритетно ще бъдат използвани в болници и убежища.

#войната в Украйна #преговори за мир #Абу Даби

