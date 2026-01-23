БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Почина писателят Калин Терзийски
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Реакции в парламента за излизането на Радев от "Дондуков" 2

bnt avatar logo от Елена Николова
У нас
Снимка: БТА
Часове преди обявеното официално излизане от президентството на държавния глава Румен Радев, реакция имаше и в кулоарите на парламента. Част от опозицията приветства излизането му на политическия терен.

Божидар Божанов - ПП-ДБ: "Ние много ясно сме заявили къде стоим ние, нашите приоритети са свързани с това, което България трябва да е - сърцето на Европа и да участва в евросигурността и в борбата с корупцията."

Костадин Костадинов - лидер на "Възраждане": "Той ще стане като всички останали участници в политическия процес, чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е по време на кампанията, когато отделните политически сили сблъскват позициите си."

Радостин Василев - МЕЧ: "Надявам се новият президент в лицето на Йотова максимално бързо да намери служебен премиер, за да не стоим в тази ситуация в парламента, в която не се работи, а се изчаква да видят до къде ще стигне неговият евентуален проект. Време е да има разбъркване на политическата сцена. Ние възприемаме Румен Радев като възможен партньор."

#аставка на Румен Радев #оставка на президента #реакции #Парламент

