Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)

Красиви кадри от замръзналото езеро Мичиган. Видеото е заснето с дрон, в района на град Ню Бъфало, който се намира на брега на езерото.

Районът прилича повече на декор и за пореден път доказа, че природата е ненадминат майстор в създаването на спираща дъха красота.

Освен красива, зимата може да бъде и много опасна. Властите в Съединените щати предупредиха, че в следващите дни около 150 милиона души в южните и източните части на страна ще бъдат засегнати от зимни бури. Очакват се обилен снеговалеж и много ниски температури.

снимки: БТА