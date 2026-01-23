БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Властите в САЩ предупредиха, че в следващите дни се очакват зимни бури

Снимка: БТА
Красиви кадри от замръзналото езеро Мичиган. Видеото е заснето с дрон, в района на град Ню Бъфало, който се намира на брега на езерото.

Районът прилича повече на декор и за пореден път доказа, че природата е ненадминат майстор в създаването на спираща дъха красота.

Освен красива, зимата може да бъде и много опасна. Властите в Съединените щати предупредиха, че в следващите дни около 150 милиона души в южните и източните части на страна ще бъдат засегнати от зимни бури. Очакват се обилен снеговалеж и много ниски температури.

снимки: БТА

#Мичиган #зимни бури #замръзнало езеро #снежни бури в сащ

