Спасиха младо фламинго, кацнало на пътя край бургаското село Братово

В регионалната екоинспекция в Бургас през вчерашния ден е получен сигнал за младо фламинго, което е било забелязано да стои на пътя в района на село Братово. Благодарение на бдителен гражданин, който не е подминал птицата, са предприети навременни действия. По първоначална преценка птицата е млада, съдейки по оперението ѝ, и най-вероятно се е объркала по време на прелета си над близките езера.

Според експерти е възможно мокрият асфалт след дъжд да е изглеждал като водна повърхност и така да е подвел фламингото, което е кацнало на пътното платно вместо във вода.

Младото фламинго ще бъде прегледано от специалисти и при добро здравословно състояние ще бъде пуснато обратно на свобода.