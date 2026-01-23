Станка Златева: Има умишлени провокации, състезанието си вървеше по план

Борбата е спорт, в който винаги има силни емоции. Подобно нещо не се случва за първи път. Случвало се е и в други държави. Случват се емоции, хората правят грешки. Не виждам нещо толкова драматично. Това каза пред БНТ президентът на Българска федерация по борба Станка Златева относно скандала на Държавното първенство в Сливен. Припомняме, че финалът в категория до 72 кг в класическия стил завърши с физическа саморазправа.

„Напрежението се нагнетява се умишлено. Някаква омраза, някакви такива емоции. Няма такова нещо. Шампионатът мина, ЦСКА ще бъдат поканени на лагер и това предстои. Надявам се да се укротят нещата, хората да си тръгнат по задълженията, състезателите да бъдат на лагер и да си водят подготовка за европейските първенства, които предстоят. Тези провокации са умишлени. Състезанието си вървеше по план. Организацията като цяло беше супер“, добави Златева.

Президентът на федерацията добави, че състезателят Иво Илиев е дисквалифициран, а целият казус скоро ще бъде решен.

„В момента има съдийска колегия, която трябва да се изкаже. Състезателят е дисквалифициран, ще се сезират органите, има Управителен съвет, има съдийска колегия, която трябва да вземе мерки и да се реши този казус. Моята оставка я искат още преди да започна работа. Явно не съм удобно на много хора. Явно нещата вървят в правилната посока и това дразни много хора. Аз нямам притеснения“, каза още Златева.

Тя е категорична, че въпреки скандалния момент, Държавното първенство е преминало при отлична организация.

„Имаше много хубави битки, добре минаха схватките. Правим отборите, селекцията на европейските първенства, на които ние сме домакини. Имаме по 270 деца във възраст, значи има надежда. Надявам се да мине всичко както трябва и да започнем подготовка за европейските първенства“, завърши Златева.

Цялото интервю със Станка Златева вижте във видеото!