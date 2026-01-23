БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станка Златева: Има умишлени провокации, състезанието си вървеше по план

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Българската федерация по борба коментира скандалните сцени от Сливен.

Станка Златева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Борбата е спорт, в който винаги има силни емоции. Подобно нещо не се случва за първи път. Случвало се е и в други държави. Случват се емоции, хората правят грешки. Не виждам нещо толкова драматично. Това каза пред БНТ президентът на Българска федерация по борба Станка Златева относно скандала на Държавното първенство в Сливен. Припомняме, че финалът в категория до 72 кг в класическия стил завърши с физическа саморазправа.

„Напрежението се нагнетява се умишлено. Някаква омраза, някакви такива емоции. Няма такова нещо. Шампионатът мина, ЦСКА ще бъдат поканени на лагер и това предстои. Надявам се да се укротят нещата, хората да си тръгнат по задълженията, състезателите да бъдат на лагер и да си водят подготовка за европейските първенства, които предстоят. Тези провокации са умишлени. Състезанието си вървеше по план. Организацията като цяло беше супер“, добави Златева.

Президентът на федерацията добави, че състезателят Иво Илиев е дисквалифициран, а целият казус скоро ще бъде решен.

„В момента има съдийска колегия, която трябва да се изкаже. Състезателят е дисквалифициран, ще се сезират органите, има Управителен съвет, има съдийска колегия, която трябва да вземе мерки и да се реши този казус. Моята оставка я искат още преди да започна работа. Явно не съм удобно на много хора. Явно нещата вървят в правилната посока и това дразни много хора. Аз нямам притеснения“, каза още Златева.

Тя е категорична, че въпреки скандалния момент, Държавното първенство е преминало при отлична организация.

„Имаше много хубави битки, добре минаха схватките. Правим отборите, селекцията на европейските първенства, на които ние сме домакини. Имаме по 270 деца във възраст, значи има надежда. Надявам се да мине всичко както трябва и да започнем подготовка за европейските първенства“, завърши Златева.

Цялото интервю със Станка Златева вижте във видеото!

Свързани статии:

Иво Илиев: Ще си търся правата в съда
Иво Илиев: Ще си търся правата в съда
Бориш се не срещу борец, а буквално срещу държавата, федерацията и...
Чете се за: 01:27 мин.
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Финалът в категория до 72 килограма в класическия стил завърши не...
Чете се за: 01:57 мин.
#Станка Златева #БФ Борба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
3
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
5
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
6
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
6
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна

Още от: Специално за БНТ

Иво Илиев: Ще си търся правата в съда
Иво Илиев: Ще си търся правата в съда
Семен Новиков: Липсват ми големите турнири Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Чете се за: 01:07 мин.
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Чете се за: 01:07 мин.
Кристиан Георгиев: Страшно много ме боли кръста, но стиснах зъби и спечелих Кристиан Георгиев: Страшно много ме боли кръста, но стиснах зъби и спечелих
Чете се за: 00:55 мин.
Малена Замфирова: Вече карам Световна купа и се очаква от мен да побежавам в Европейската купа Малена Замфирова: Вече карам Световна купа и се очаква от мен да побежавам в Европейската купа
Чете се за: 00:52 мин.
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела" "БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
10000
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
По света
ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ