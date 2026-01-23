Сделката с Меркосур очертава разломи в европейската аграрна политика и нужда от компенсации за фермерите, смятат от бранша

Сделката за безмитен внос от Украйна и споразумението със страните от Меркосур (Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай) показват дълбокия провал на европейската политика в земеделието и особено в животновъдството, заяви председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров в "Денят започва". По думите му европейските фермери са поставени под натиск от скъпи „зелени“ и хуманни стандарти без адекватно финансиране, докато в същото време ЕС отваря пазара си за суровини от държави без същите изисквания. От Асоциацията на млекопроизводителите настояха за справедливи компенсации за земеделците, за да се запази конкурентоспособността на сектора.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "Тези протести и това споразумение показват провала на европейската политика в сектора на земеделието, особено животновъдството. Защото, от една страна, с много години те лицемерно подпомагаха сектора на животновъдството, без да дават достатъчните средства, за да направят едно конкурентно животновъдство. Защото Европа си е избрала този път на зелените изисквания, на хуманните отношения. Едни стандарти, които изискват много пари. И най-важното, което трябва да се каже – тези стандарти за тези политики са недостатъчни. Когато тази инвестиция ти прави повече от 30% от инвестицията в стопанството за покриване на тези стандарти, парите, които фактически бяха заделени, са много малко. И това е и лицемерието на европейската политика в сектора на животновъдството, защото ти изискваш от собствените фермери да спазват и да инвестират в тези стандарти, а същевременно купуваш суровина от производители, които не са задължителни тези стандарти, не са инвестирали."

Според думите на Зоров първият провал на европейската селскостопанска политика е бил при приемането на споразумението за внос на украински продукти.

"Първото – Украйна. На първия провал, на 16 или 13 октомври, Съветът на Европа подписа безмитно споразумение да ни заливат от Украйна. Сега второто – Меркосур, но явно европейските фермери вече не издържаха на тази преса, която е наложена, и излязоха. Дали нас не ни застрашава? Разбира се. България е част от европейския пазар и България е с най-слабо развитото животновъдство в Европейския съюз."

За компенсации на европейските земеделци и животновъди призоваха от Асоциацията на млекопроизводителите.

Владислав Михайлов, Асоциация на млекопроизводителите: „Медалът винаги има две страни. Притесненията на земеделците и животновъди са основателни. Обаче не може да не се вземе предвид това, че Европа е първата в целия свят, която подписа такова споразумение с Меркосур. И финансовият ефект, който ще доведе до събиране на по-високи данъчни постъпления от индустриите, които ще изнесат също безмитно в Меркосур, няма да е малък. Лично моето мнение е, че тук по-скоро фермерите трябва да бъдат компенсирани – и за компенсация на техните разходи, и на по-ниската им конкурентоспособност спрямо производители на подобна продукция от Меркосур. Тази компенсация трябва да бъде именно пренасочена от средства, които Европейският съюз ще получи от износ на индустрията. Аз смятам, че в Бразилия може да се изнася даже и българско сирене. Не е невъзможно. Там хората доста сериозно консумират млечни продукти. Лично аз, като представител по-скоро на хранително-вкусовата промишленост, гледам позитивно на това споразумение. И влизането му в съда, което ще го забави поне с година, възможно и две години, може би не беше най-доброто решение. При всички случаи ефект ще има за Европа и компенсаторният ефект ще е позитивен. Въпросът е европейските политици как ще преразпределят този ресурс, така че фермерите да бъдат безусловно и справедливо компенсирани."

