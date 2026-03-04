Считано от днес - 4 март, Павлин Коджахристов е новият директор на Столичния инспекторат. Това съобщиха от Столична община. Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на общината, след като досегашният директор на Инспектората - инж. Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление „Околна среда“.

През последната година Павлин Коджахристов е заместник-директор на Столичния инспекторат и участва пряко в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът отчете две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции на територията на София.

Контролната дейност беше насочена основно към нарушенията в системата за управление на отпадъците, нерегламентираното изхвърляне и замърсяването на публични пространства. Успоредно с това беше засилена координацията с районните администрации и други институции, а сигналите от граждани бележат значителен ръст.

Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има ключова роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията.

Инж. Николай Неделков: “Павлин Коджахристов има пряк принос за резултатите на Инспектората, постигнати през последната година. Убеден съм, че под негово ръководство институцията ще продължи да развива засиления контрол и координацията с останалите общински структури.”

Павлин Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.

Столична община благодари на инж. Николай Неделков за отдадеността и дългогодишния принос към работата на Инспектората и пожелава успех на Павлин Коджахристов.